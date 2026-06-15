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Illustrationsbild. (Magnus Lejhall/TT)
Midsommar

Vägarbeten lämnar plats för midsommartrafiken

Av Kinga Sandén
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Trafikverket pausar vägarbeten inför midsommarhelgen. Det rapporterar Ekot. Även banarbeten på järnvägarna skjuts upp.

Dagarna runt midsommar är årets mest intensiva trafikdagar och köer väntas uppstå på flera håll. De största trafikflödena väntas på torsdag, fredag förmiddag och på söndag, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

”Anpassa hastigheten, håll avstånd och sätt dig aldrig bakom ratten om du har druckit alkohol”, skriver polisinspektör Christer Olofsson i ett uttalande.

På trafikinformationstjänsten Trafiken.nu publiceras prognoser över hur mycket restiden förlängs timme för timme på olika platser runt Stockholm och Göteborg under midsommarhelgen.

Akuta arbeten kan ändå behöva göras
Sveriges Radio
Polisen ska ha ökad närvaro i helgen med nykterhets- och hastighetskontroller
via.tt.se
Högt tryck på vägarna när midsommarfirandet drar igång
trafiken.nu
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