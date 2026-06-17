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På många gårdar är jordgubbarna ännu bleka och omogna. (Anders Wiklund/TT)
Midsommar

Risk för jordgubbsbrist i midsommar: ”Kännbart”

Av Anders Hovne
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Jordgubbsläget är prekärt på flera skånska gårdar och nu finns risk för att butiker kan bli utan bär inför midsommar, rapporterar P4 Malmöhus. Många gårdar vittnar om att det är brist eller helt slut på bär i självplocket.

Odlaren Daniel Nylander säger att situationen beror på en kall vår i kombination med en ovanligt tidig midsommar.

– Det kommer att bli kännbart, säger midsommar är en jätteviktig vecka för oss, säger han.

Brist på jordgubbar på många gårdar i Skåne inför midsommar
radio+text · Sveriges Radio
Värme på många håll i midsommar
tv+text · www.tv4.se
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