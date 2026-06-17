Trafikverket tar höjd för en intensiv trafikhelg

Midsommar innebär en av årets mest intensiva trafikhelger, och Trafikverket har tagit höjd för att det kan bli stökigt. Presskommunikatören Pär Aronsson säger till Aftonbladet att trafiken börjar tätna redan under torsdagen.

– Det stora flödet kommer bli från och med lunchtid i morgon.

Aronsson tipsar resenärer om att vara beredda på att resan kan ta längre tid än planerat. Han uppmanar också bilförare att vara utvilade och ta det lugnt på vägarna.