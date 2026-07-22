Varmare klimat bakom kraftig ökning av TBE
213 personer har smittats med TBE i Sverige hittills i år. Det är en ökning med 54 procent jämfört med samma period förra året, skriver TT.
Folkhälsomyndigheten förklarar ökningen med klimatförändringar. Ett varmare klimat innebär att våren kommer tidigare – och det gillar fästingarna.
Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, säger att antalet TBE-fall har ökat även under en längre tidsperiod.
– Sett till den senaste tioårsperioden pratar vi om en ökning på sex procent årligen i snitt.
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