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Genrebild. Kvinna vaccineras mot TBE. (Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN)
TBE-smittan

Varmare klimat bakom kraftig ökning av TBE

Av Emma Hedlin
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213 personer har smittats med TBE i Sverige hittills i år. Det är en ökning med 54 procent jämfört med samma period förra året, skriver TT.

Folkhälsomyndigheten förklarar ökningen med klimatförändringar. Ett varmare klimat innebär att våren kommer tidigare – och det gillar fästingarna.

Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, säger att antalet TBE-fall har ökat även under en längre tidsperiod.

– Sett till den senaste tioårsperioden pratar vi om en ökning på sex procent årligen i snitt.

2024 smittades 111 personer, 2025 smittades 138
TT
TBE – fästingburen hjärninflammation
bakgrund · www.1177.se
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