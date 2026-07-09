Värmen är på väg tillbaka: ”Prognoserna har svängt”

Värmen är på väg tillbaka till och SMHI räknar med temperaturer på över 20 grader från södra Sverige till mellersta Norrland under resten av veckan. Det skriver DN.

– Värmen håller i sig åtminstone resten av denna vecka. Nu har prognoserna svängt så att det ser ut att gå åt det varmare hållet även nästa vecka. Men det är ju en osäkrare prognos, säger meteorologen Torbjörn Simann.

Varmast ser det ut att bli på Västkusten. SMHI varnar i ett meddelande för temperaturer på över 26 grader över helgen.