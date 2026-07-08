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Illustrationsbild: Vete på en åker. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Spår svaga skördar: ”Vi saknar 100 millimeter regn”

Av Tomas Ekelund
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Årets spannmålsskörd ser ut att bli 20 procent lägre än i fjol, enligt den senaste prognosen från Lantmännen. Bonden Viktor Thorsells i blekingska Ramdala tror på en ännu större minskning på grund av den ovanligt torra odlingsmarken.

– Vi saknar 100 millimeter regn från årsskiftet. Det påverkar skördarna nu, det gör det, säger han till SVT Nyheter Blekinge.

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”Det är väldigt allvarligt i år för att vi har väldigt låga spannmålspriser”
Sveriges Television
Lantmännens skördeprognos 2026 (30 juni)
www.lantmannen.se
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