Spår svaga skördar: ”Vi saknar 100 millimeter regn”
Årets spannmålsskörd ser ut att bli 20 procent lägre än i fjol, enligt den senaste prognosen från Lantmännen. Bonden Viktor Thorsells i blekingska Ramdala tror på en ännu större minskning på grund av den ovanligt torra odlingsmarken.
– Vi saknar 100 millimeter regn från årsskiftet. Det påverkar skördarna nu, det gör det, säger han till SVT Nyheter Blekinge.
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