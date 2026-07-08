Spår svaga skördar: ”Vi saknar 100 millimeter regn”

Årets spannmålsskörd ser ut att bli 20 procent lägre än i fjol, enligt den senaste prognosen från Lantmännen. Bonden Viktor Thorsells i blekingska Ramdala tror på en ännu större minskning på grund av den ovanligt torra odlingsmarken.

– Vi saknar 100 millimeter regn från årsskiftet. Det påverkar skördarna nu, det gör det, säger han till SVT Nyheter Blekinge.