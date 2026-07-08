SMHI varnar för vattenbrist – elva län berörs

SMHI utökar sin varning för risk för vattenbrist. Nu omfattas även grundvattenmagasinen i Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län.

Därmed berörs totalt elva län, enligt SMHI:s vakthavande hydrolog Hugo Rudebeck.

– Sommarens regnskurar kan tillfälligt öka fukten i marken och hjälpa växterna att återhämta sig. Men för att fylla på sjöar, vattendrag och grundvatten krävs betydligt mer regn, säger Rudebeck.

Nederbörden under både vintern och våren har varit lägre än normalt, vilket är en av orsakerna till de låga grundvattennivåerna, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Hushåll uppmanas nu att hushålla med vattnet och hålla sig uppdaterade om eventuella nya rekommendationer eller restriktioner från den egna kommunen.