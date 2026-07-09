Kondomer och bindor vid badplats efter skyfallet

Miljontals liter orenat avloppsvatten släpptes ut i Mälaren i samband med helgens skyfall, vilket nu märks vid flera badplatser i Stockholm. Det rapporterar SvD.

Vid tidningens besök guppar bindor, topspinnar, tandtrådsbyglar och kondomer i vattenbrynet vid Örnsbergs badplats.

Christoffer Storkaas är engagerad i frågan och säger att skrämmande många inte vet att så kallad bräddning påverkar badvattenkvaliteten.

– Det behöver komma ut direkt, så att folk slipper simma i avföring. Det minsta man kan begära är att det skickas ut ett VMA till de som bor i närheten.

Ragnar Lagerkvist, miljöspecialist på Stockholm vatten och avfall, säger att utsläppen till absolut största del består av regnvatten.