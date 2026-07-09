Kondomer och bindor vid badplats efter skyfallet
Miljontals liter orenat avloppsvatten släpptes ut i Mälaren i samband med helgens skyfall, vilket nu märks vid flera badplatser i Stockholm. Det rapporterar SvD.
Vid tidningens besök guppar bindor, topspinnar, tandtrådsbyglar och kondomer i vattenbrynet vid Örnsbergs badplats.
Christoffer Storkaas är engagerad i frågan och säger att skrämmande många inte vet att så kallad bräddning påverkar badvattenkvaliteten.
– Det behöver komma ut direkt, så att folk slipper simma i avföring. Det minsta man kan begära är att det skickas ut ett VMA till de som bor i närheten.
Ragnar Lagerkvist, miljöspecialist på Stockholm vatten och avfall, säger att utsläppen till absolut största del består av regnvatten.
Fakta
- Bräddning innebär att avloppsvatten tillfälligt släpps ut när ledningsnät eller reningsverk blir överbelastade, oftast vid kraftiga regn.
- Syftet är att förhindra översvämningar i källare, fastigheter och på gator.
- Det utsläppta vattnet består till största delen av regnvatten, men innehåller också avloppsvatten och kan därför föra med sig bakterier och skräp.
- Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar att undvika bad direkt efter kraftiga regn eftersom badvattenkvaliteten kan vara försämrad.
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