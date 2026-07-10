Värmevarning på Västkusten: ”Lång period framför oss”

Besökare vid klipporna vid Saltholmen i Göteborg. Arkivbild.

SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer längs Västkusten. Varningen gäller från Båstad i söder till Strömstad i norr och trädde i kraft den 10 juli. Den gäller tills vidare.

Den högsta dagstemperaturen väntas nå minst 26 grader, skriver GP. Det är anledningen till att varningen har utfärdats, säger meteorologen Lovisa Andersson till tidningen.

– Vi har en lång period med höga temperaturer framför oss.

Nästa vecka väntas det bli ännu varmare, vilket kan innebära ökade risker för bland annat äldre och personer med underliggande sjukdomar.

– Det är bra att dricka mycket vatten och vara uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen, säger Lovisa Andersson.