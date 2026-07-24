Varnar för nya attacker – byn vill ha internationellt beskydd

En sammandrabbning mellan israeler och palestinier på Västbanken tidigare i juli.

Borgmästaren i byn Tell på Västbanken efterlyser internationellt beskydd efter att en israel dödats i området, rapporterar Al-Jazeera.

Enligt tv-kanalen är det vanligt med hämndattacker från israeliska bosättare när israeler skadas eller dödas i regionen.

Enligt Times of Israel uppger även den israeliska armén att det finns en ”atmosfär av hämnd” bland bosättare och att man arbetar för att förebygga dåd.

Fem personer, varav fyra palestinier, sköts till döds i anslutning till Tell på fredagsmorgonen. Enligt den israeliska armén ska soldater ha öppnat eld när en palestinsk man försökte ta en bosättares vapen. Boende i byn uppger i stället att beväpnade israeliska bosättare gick till attack utan att armén ingrep.