Varningen: ”AI-bubblan den största mänskligheten sett”
Den globala teknikfrossan speglar marknadens oro för att AI-haussen har gått för långt. Samtidigt väntas investerare snart köpa de stora teknikbolagen igen. Det säger bedömare till flera medier efter tisdagens branta börsfall.
Matt Maley på förvaltningsbolaget Miller Tabak bedömer att det kommer att krävas betydligt större svaghet på USA:s aktiemarknad för att utlösa några allvarliga varningssignaler, skriver Bloomberg.
Paul Gambles på rådgivningsfirman MBMG är mer bekymrad.
– AI-bubblan är utan jämförelse den största börsbubblan mänskligheten någonsin har sett, säger han till nyhetsbyrån men tillägger att det finns mer fallhöjd innan det blir ett haveri.
Läs experternas kommentarer om börsutvecklingen nedanför.
Experterna om Wall Street
Chris Low, FHN Financial:
”Riskaversionen speglar en rädsla för att entusiasmen kring AI kan ha gått för långt.”
Matt Maley, Miller Tabak:
”Med den höga belåningen i Sydkorea och runt om i världen bör investerare akta sig för att bli alltför självsäkra.”
Julian Emanuel, Evercore ISI:
”Teknikjättarna kommer att återvända till investerarnas gunst efter den försäljning som pressat flera av de största bolagen de senaste veckorna. Rapporterna blir det verkliga beviset.”
Brock Weimer, Edward Jones:
”Den bredare marknaden stöds fortfarande av starka fundamenta. Men vi anser att diversifiering är avgörande för att hantera riskerna.”
Edward Harrison, Bloomberg:
”Köp-på-dippen-mentaliteten är inte död än. Med tanke på bristen på nyheter som utlöste den här nedgången måste dagens kursrörelser ses i det sammanhanget.”
Angelo Kourkafas, Edward Jones:
”Det finns en del oro kring sentiment, värderingar och positionering, snarare än någon tydlig förändring i den grundläggande AI-berättelsen.”
Steve Sosnick, Interactive Brokers:
”Det här är vad som händer när marknader blir överhettade.”
Thomas Martin, Globalt:
”En del av nyhetsflödet kring AI väcker frågor om alla investeringar som görs, kapitalutgifterna och den snabba utbyggnaden av halvledarkapaciteten.”
Paul Gambles, MBMG Group:
”Vi anser inte att marknaden har kastat in handduken ännu. Det finns mycket mer fallhöjd innan det blir ett verkligt haveri.”