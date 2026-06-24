Varningen: ”AI-bubblan den största mänskligheten sett”

Chris Low, FHN Financial:

”Riskaversionen speglar en rädsla för att entusiasmen kring AI kan ha gått för långt.”

Matt Maley, Miller Tabak:

”Med den höga belåningen i Sydkorea och runt om i världen bör investerare akta sig för att bli alltför självsäkra.”

Julian Emanuel, Evercore ISI:

”Teknikjättarna kommer att återvända till investerarnas gunst efter den försäljning som pressat flera av de största bolagen de senaste veckorna. Rapporterna blir det verkliga beviset.”

Brock Weimer, Edward Jones:

”Den bredare marknaden stöds fortfarande av starka fundamenta. Men vi anser att diversifiering är avgörande för att hantera riskerna.”

Edward Harrison, Bloomberg:

”Köp-på-dippen-mentaliteten är inte död än. Med tanke på bristen på nyheter som utlöste den här nedgången måste dagens kursrörelser ses i det sammanhanget.”

Angelo Kourkafas, Edward Jones:

”Det finns en del oro kring sentiment, värderingar och positionering, snarare än någon tydlig förändring i den grundläggande AI-berättelsen.”

Steve Sosnick, Interactive Brokers:

”Det här är vad som händer när marknader blir överhettade.”

Thomas Martin, Globalt:

”En del av nyhetsflödet kring AI väcker frågor om alla investeringar som görs, kapitalutgifterna och den snabba utbyggnaden av halvledarkapaciteten.”

Paul Gambles, MBMG Group:

”Vi anser inte att marknaden har kastat in handduken ännu. Det finns mycket mer fallhöjd innan det blir ett verkligt haveri.”