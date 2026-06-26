Varningen: Ukraina tar moralisk risk med attacker mot Moskva

Brandmän i arbete efter en ukrainsk drönarattack mot Moskva tidigare i juni. Bilden har släppts av regionen Moskvas ryske borgmästare.

Att ukrainska bomber skadar civila i Moskva är oförsvarbart och riskerar att undergräva självförsvarskrigets moraliska grund. Det skriver Christian Enemark, professor i internationella relationer vid universitetet i Southampton, i en debattartikel i The Guardian.

Ukraina har under året kraftigt trappat upp sina drönarattacker mot mål långt inne i Ryssland. Enligt Enemark går det inte att utesluta att en del av syftet är att öka utsattheten hos ryska civila, och därmed trycket på president Vladimir Putin.

”Av den enkla anledningen att två fel inte gör ett rätt har Ukraina ingen moralisk tillåtelse att slå tillbaka mot Ryssland genom urskiljningslösa attacker”, skriver han.