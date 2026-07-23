Västkustbor utnyttjar billiga månadskort mest

Sedan regeringen halverade kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken den 1 juli har försäljningen ökat i alla de 16 av 21 län som svarat på Ekots enkät.

I tolv av dem har försäljningen mer än fördubblats jämfört med samma period i fjol. Störst ökning syns i Västra Götaland och Halland, där nästan fem gånger fler månadskort sålts.

Skillnaden är minst i Stockholm, där försäljningen ökat med en fjärdedel.