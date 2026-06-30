Pris på månadskort halveras – olika vägar kring årskort
Från och med i morgon onsdag halveras priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken, efter Tidöpartiernas tillfälliga miljardsatsning. När det kommer till redan köpta årskort tillåter bara vissa regioner återköp, enligt en kartläggning som TV4 Nyheterna har gjort. Stockholm är en av dem.
– Vi vill gynna de resenärer som redan har valt att resa i kollektivtrafiken, säger Andreas Strömberg, presschef på Region Stockholm.
Skåne är en av de fem regioner som inte erbjuder återköp.
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