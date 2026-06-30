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Illustrationsbild: Ett Öresundståg vid perrong och en regionbuss tillhörande Hallandstrafiken på Halmstad Central. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Kollektivtrafiksatsningen

Pris på månadskort halveras – olika vägar kring årskort

Av Tomas Ekelund
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Från och med i morgon onsdag halveras priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken, efter Tidöpartiernas tillfälliga miljardsatsning. När det kommer till redan köpta årskort tillåter bara vissa regioner återköp, enligt en kartläggning som TV4 Nyheterna har gjort. Stockholm är en av dem.

– Vi vill gynna de resenärer som redan har valt att resa i kollektivtrafiken, säger Andreas Strömberg, presschef på Region Stockholm.

Skåne är en av de fem regioner som inte erbjuder återköp.

Skåne: ”Vi säljer ungefär 200 årsbiljetter och de allra flesta säljer vi till företag”
www.tv4.se
Tillfällig prissänkning
bakgrund · sl.se

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Halverat pris på kollektivtrafik i sex månader (26 maj)
Aftonbladet
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