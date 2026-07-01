Politiker oense om halva priset på månadskort: ”Har inte haft tid”

Från och med i dag blir det hälften så dyrt att köpa månadskort för kollektivtrafiken i stora delar av Sverige. Enligt en enkät som TT har genomfört ska minst 16 av landets 21 regioner sänka sina priser tillfälligt.

Halveringen är en del av Tidöpartiernas satsning för att mildra de ökade kostnaderna till följd av kriget i Iran. Beskedet gav partierna i maj.

På regional nivå råder det delade meningar om förslaget. Man är överens om att sänkningen är bra, däremot anser man att tidsramen har varit för snäv.

– Jag är glad att det blir sänkta priser, men problemet är att vi inte har haft tid att förbereda oss. Nu riskerar vi ökad trängsel, säger Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd i Stockholm.

Regionrådet i Skåne, Carina Zachau (M), håller inte med och säger till TT att det är bra att det gick snabbt.