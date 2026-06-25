Vattnet tar slut på karibiska ön Saint Lucia

Sönderfallande infrastruktur och oförutsägbart regnfall har lett till att vattnet i den karibiska önationen Saint Lucia helt håller på att ta slut – trots miljontals dollar i investeringar. Det rapporterar The Guardian.

Saint Lucia har hittills tagit emot sammanlagt motsvarande omkring 780 miljoner kronor i internationellt stöd i tre olika projekt för att tackla vattenkrisen, men enligt experter räcker initiativen inte långt.

Ett av problemen är att öns rör är gamla och läcker, ett annat är att turistsäsongen sammanfaller med öns torra säsong, vilket sätter hård press på infrastrukturen. Klimatförändringarna har även lett till mer extrem torka och nederbörd på ön.