Emma Engdahl förnekar att AI skrivit den essä som SvD avpublicerade. Mest intressant är dock att hon skriver att hon ”bollar idéer med AI”, låter den ”kommentera om det är svårt att förstå för att göra det mer lättillgängligt” – och samtidigt att hon inte låter AI ”tänka i hennes ställe”, skriver förvaltningsprofessor Erik Masao Eriksson på DN Debatt.

Så linjärt är inte skrivandet, fortsätter han. Mycket av tänkandet sker under processen – när orden uppstår i dokumentet ser vi dem på ett annat sätt.

”Vi behöver formulera om. Vi kanske åter ser saker i ett nytt ljus. Och så behöver vi skriva om igen. Det är en process, och ett lärande, som vi missar om vi tar AI-genvägen.”

AI erbjuder en genväg förbi den kreativa processen – med en AI i bakfickan slutar vi resonera, skriver Masao Eriksson.