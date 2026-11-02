Komiker slår larm om att deras skämt stjäls och används i AI-klipp som sprids i stor skala på internet. Det rapporterar New York Times. I klippen framförs skämten ofta av AI-skapade kvinnor med stora bröst och flirtig framtoning.

Det är ofta kvinnliga komikers skämt som stjäls, skriver tidningens kritiker Jason Zinoman. Att döma av kommentarerna under klippen förstår tittare inte skillnaden mellan verklig standup och botar, eller så bryr de sig inte. I vissa fall får AI-versionerna större genomslag än originalen.

Det är inte känt vilka som ligger bakom de fejkade kontona.