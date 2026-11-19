Pansarnoshörningen Asha har fött en unge på Chester Zoo i Storbritannien, rapporterar internationella medier. Födseln fångades på en film som har delats av djurparken.

Asha tillhör den sällsynta arten indisk pansarnoshörning, som höll på att utrotas i början av 1900-talet på grund av tjuvjakt. I dag finns det omkring individer i det vilda.