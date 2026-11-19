Video: Här föder sällsynta noshörningen på zoo
Pansarnoshörningen Asha har fött en unge på Chester Zoo i Storbritannien, rapporterar internationella medier. Födseln fångades på en film som har delats av djurparken.
Asha tillhör den sällsynta arten indisk pansarnoshörning, som höll på att utrotas i början av 1900-talet på grund av tjuvjakt. I dag finns det omkring individer i det vilda.
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Indisk pansarnoshörning
Wikipedia (sv)
Indisk pansarnoshörning (Rhinoceros unicornis) är en av fem arter i familjen noshörningar. Den finns i Nepal och i Assam i Indien, på grässtäpper och i skogar nedanför Himalaya. För indisk pansarnoshörning beskrevs inga underarter. Artepitet är sammansatt av de latinska orden uni (ett) och cornu (horn).
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Chester Zoo
Wikipedia (en)
Chester Zoo is a zoo in Upton-by-Chester, Cheshire, England. Chester Zoo was opened in 1931 by George Mottershead and his family. The zoo is one of the UK's largest zoos at 51 hectares (130 acres) and the zoo has a total land holding of approximately 160 hectares (400 acres). Chester Zoo is operated by the North of England Zoological Society, a registered charity founded in 1934. The zoo receives no government funding and is the most-visited wildlife attraction in Britain with more than 2 million visitors in 2019. In 2007 Forbes described the zoo as one of the fifteen best zoos in the world. In 2017 and more recently, 2024, the zoo was named as the best zoo in the UK and as also regarded as the third best in the world by TripAdvisor.
Chester zoo
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