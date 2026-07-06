Omni Morgon

Viktigaste nyheterna på tre minuter

100 000 norrmän firade på Oslos gator

Segerrusiga norrmän firade avancemanget i fotbolls-VM under natten. Över 100 000 människor festade på Oslos gator, enligt norska medier. Kronprins Haakon var en av dem som deltog i firandet. Norge vann åttondelsfinalen mot Brasilien och säkrade därmed en plats i kvartsfinalerna. Under natten stod också klart att England kommer att stå för motståndet där.

Flera döda i ryska attacker

Minst åtta personer har dödats i nya ryska attacker mot Kyiv i Ukraina under natten. Utöver det har ett 30-tal personer skadats, då flera höghus träffats. Under söndagskvällen varnade president Volodymyr Zelenskyj för att Ryssland skulle trappa upp attackerna mot landet.

Fler pappor tar ut föräldrapenning

Allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets första två år, enligt Försäkringskassan. Andelen har ökat från runt 80 procent till nästan 90, under de senaste 15 åren. Den största ökningen ses bland pappor som har låg utbildning, låg inkomst och är födda i ett annat land än Sverige.

Fler nyheter i korthet

Charlie Kirks änka har förlåtit – nu ställs bevisningen på prov

Mordet på Charlie Kirk gjorde honom till en martyr för den amerikanska högern. Nu går fallet in i sin första stora rättsliga prövning. I centrum står en mystisk kula – som satt fart på konspirationsteorierna.

Håll utkik under dagen

Rättegången mot Charlie Kirks misstänkta mördare inleds i USA.

Klimatjournalisten Erika Bjerström sommarpratar i P1.

21.00: Spanien och Portugal gör upp i åttondelsfinal i fotbolls-VM.

Så slutade nattens VM-matcher

Natten stavas Norge, som med 2–1 besegrade Brasilien och därmed tog sig till kvartsfinal. Där väntar England som fick kämpa för sin 3–2-seger mot värdlandet Mexiko.

Till sist