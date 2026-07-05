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Dmitrij Peskov. (Maxim Shemetov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Kreml: Militäroperationen är nu ett riktigt krig

Av Joel Malmén
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Kremls talesperson Dmitrij Peskov medger att landet befinner sig i ”ett riktigt krig”, rapporterar oberoende Meduza.

– Vet du varför? Det började som en särskild militäroperation. Det fortsätter som ett krig eftersom Berlin, Paris, Haag, Oslo och – tyvärr – Washington står bakom Kyiv, säger han i en intervju med tv-kanalen VGTRK.

Ryssland har inte förklarat krig mot Ukraina och kallar det officiellt en ”särskild militäroperation”, men flera toppar – inklusive Vladimir Putin – har i olika sammanhang benämnt det som ett krig.

För vanliga ryssar är det straffbart att kalla det ett krig (ryska)
meduza.io
4 000 ryska bomber och drönare mot Ukraina på en vecka
www.kyivpost.com
Ukraina har fördubblat antalet framgångsrika attacker mer än fem mil in på rysk mark
kyivindependent.com
Tankesmedjan ISW:s senaste lägesuppdatering
understandingwar.org
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