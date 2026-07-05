Kreml: Militäroperationen är nu ett riktigt krig

Kremls talesperson Dmitrij Peskov medger att landet befinner sig i ”ett riktigt krig”, rapporterar oberoende Meduza.

– Vet du varför? Det började som en särskild militäroperation. Det fortsätter som ett krig eftersom Berlin, Paris, Haag, Oslo och – tyvärr – Washington står bakom Kyiv, säger han i en intervju med tv-kanalen VGTRK.

Ryssland har inte förklarat krig mot Ukraina och kallar det officiellt en ”särskild militäroperation”, men flera toppar – inklusive Vladimir Putin – har i olika sammanhang benämnt det som ett krig.