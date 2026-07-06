USA: Stark orderingång på marknad som är viktig för Volvo

Den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar, som är en viktig marknad för Volvo, uppgick preliminärt till 31 400 fordon i juni 2026, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Jämfört med juni månad i fjol steg orderingången med 231 procent. Den preliminära orderingången i maj uppgick till 26 500 fordon.

Carter Vieth, analytiker på ACT, menar att de starka siffrorna beror på den starka återhämtningen inom åkeribranschen.

– Åkerier köper bara lastbilar när de tjänar pengar, säger Carter Vieth.