USA: Stark orderingång på marknad som är viktig för Volvo
Den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar, som är en viktig marknad för Volvo, uppgick preliminärt till 31 400 fordon i juni 2026, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Jämfört med juni månad i fjol steg orderingången med 231 procent. Den preliminära orderingången i maj uppgick till 26 500 fordon.
Carter Vieth, analytiker på ACT, menar att de starka siffrorna beror på den starka återhämtningen inom åkeribranschen.
– Åkerier köper bara lastbilar när de tjänar pengar, säger Carter Vieth.
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