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Arbetare på BMW:s fabrik i South Carolina, USA. (Sean Rayford / AP)
Fordonssektorns framtid

Källor: Pressat BMW bantar 8 000 tjänster globalt

Av Andreas Victorzon
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Den tyska fordonstillverkaren BMW ska minska arbetsstyrkan globalt med 8 000 tjänster fram till slutet av nästa år. Det har ledningen och företagsrådet enats om i förhandlingar efter förra månadens vinstvarning, uppger källor för Handelsblatt.

Från och med 2028 uppges BMW sikta på att spara cirka en miljard euro årligen. Förhandlingarna har pågått i sex veckor med målet att kunna presentera en överenskommelse vid ett möte på onsdagen, skriver tidningen.

Bakgrunden till vinstvarningen i juni var svagare Kinamarknad och vikande efterfrågan under Mellanösternkrisen.

Källor: Parterna enades under tisdagen (tyska)
www.handelsblatt.com
Nedskärningarna är planerade att börja i oktober i år
Direkt  · Ofta betalvägg
USA:s tullar och högre produktionskostnader påverkar också
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Uppgifter: Bolaget erbjuder avgångsvederlag
TT

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AFP  · Ofta betalvägg
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