Källor: Pressat BMW bantar 8 000 tjänster globalt
Den tyska fordonstillverkaren BMW ska minska arbetsstyrkan globalt med 8 000 tjänster fram till slutet av nästa år. Det har ledningen och företagsrådet enats om i förhandlingar efter förra månadens vinstvarning, uppger källor för Handelsblatt.
Från och med 2028 uppges BMW sikta på att spara cirka en miljard euro årligen. Förhandlingarna har pågått i sex veckor med målet att kunna presentera en överenskommelse vid ett möte på onsdagen, skriver tidningen.
Bakgrunden till vinstvarningen i juni var svagare Kinamarknad och vikande efterfrågan under Mellanösternkrisen.
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