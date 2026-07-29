Källor: Pressat BMW bantar 8 000 tjänster globalt

Den tyska fordonstillverkaren BMW ska minska arbetsstyrkan globalt med 8 000 tjänster fram till slutet av nästa år. Det har ledningen och företagsrådet enats om i förhandlingar efter förra månadens vinstvarning, uppger källor för Handelsblatt.

Från och med 2028 uppges BMW sikta på att spara cirka en miljard euro årligen. Förhandlingarna har pågått i sex veckor med målet att kunna presentera en överenskommelse vid ett möte på onsdagen, skriver tidningen.

Bakgrunden till vinstvarningen i juni var svagare Kinamarknad och vikande efterfrågan under Mellanösternkrisen.