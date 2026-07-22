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(Shutterstock)
Fordonssektorns framtid

Källor: Porsche planerar att kapa tusentals jobb – igen

Av Andreas Victorzon
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Porsche kan kapa ytterligare 5 000 jobb, rapporterar Manager Magazin. Enligt tidningen kommer vd:n Michael Leiters och arbetstagarnas representanter i företagsrådet sannolikt enas om det nya sparpaketet.

Enligt källor till Bild handlar det om att minska personalstyrkan med cirka 5 000-6 000 anställda till 2035.

Det skulle i så fall mer än fördubbla nedskärningarna hos lyxbilstillverkaren efter att parterna redan enats om att minska personalstyrkan med 3 900 personer.

Moderbolaget Volkswagen har aviserat att runt 100 000 jobb kan försvinna i koncernen.

Utvecklingen tyngdes av låg efterfrågan på den för bolaget största marknaden, den nordamerikanska, där försäljningen föll med 13 procent. På den tredje största marknaden, Kina, föll försäljningen med 32 procent.

Porsche har drabbats hårt av amerikanska tullar, eftersom man inte har någon tillverkning i USA.

Styrelseledamot väntas bli ny produktionschef (tyska)
www.manager-magazin.de
Ändrar maktbalansen i koncernen (tyska)
www.bild.de
Porsche avböjer att kommentera
Reuters  · Ofta betalvägg

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