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Mercedes-Benz vd Ola Källenius. Arkivbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fordonssektorns framtid

Svag Kinamarknad pressar Mercedes och svenske vd:n

Av Andreas Victorzon
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Mercedes-Benz bilförsäljning backade 8 procent i det andra kvartalet och på den viktiga Kinamarknaden rasade den med 30 procent, enligt tisdagens delårsrapport.

Den justerade rörelsevinsten för bildelen föll 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt sänker Mercedes-Benz helårsprognosen för hela koncernens omsättning och för bilförsäljningsvolymen.

Rapporten sätter ytterligare press på bolagets svenske vd Ola Källenius, skriver Bloomberg. Precis som för andra europeiska biltillverkare möter Mercedes-Benz hård konkurrens från inhemska fabrikörer i Kina, vilket har pressat priserna.

På koncernnivå ökade justerade vinsten med 16 procent
pressmeddelande · group.mercedes-benz.com
Justerade vinsten föll 26 procent för andra kvartalet i rad
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Omsättning på koncernnivå ökade 3,3 procent
Direkt  · Ofta betalvägg
Mercedes-Benz sänker sin försäljningsprognos
TT
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Fordonssektorns framtidMercedesKinaOla KälleniusFordon & transportFordonsindustri