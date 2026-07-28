Svag Kinamarknad pressar Mercedes och svenske vd:n

Mercedes-Benz bilförsäljning backade 8 procent i det andra kvartalet och på den viktiga Kinamarknaden rasade den med 30 procent, enligt tisdagens delårsrapport.

Den justerade rörelsevinsten för bildelen föll 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt sänker Mercedes-Benz helårsprognosen för hela koncernens omsättning och för bilförsäljningsvolymen.

Rapporten sätter ytterligare press på bolagets svenske vd Ola Källenius, skriver Bloomberg. Precis som för andra europeiska biltillverkare möter Mercedes-Benz hård konkurrens från inhemska fabrikörer i Kina, vilket har pressat priserna.