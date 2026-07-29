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Illustrationsbild. Ellastbilar utanför Scanias nya batterifabrik i Södertälje. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Fordonssektorns framtid

Nyförsäljning av lastbilar ökar trots geopolitisk motvind

Av Andreas Victorzon
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Registreringarna av nya lastbilar i EU ökade med 9,8 procent till närmare 172 000 fordon under det första halvåret. Det visar nya siffror från branschorganisationen Acea.

Tillväxten drevs främst av efterfrågan på tunga lastbilar. Av de större marknaderna låg tillväxten av lastbilsförsäljningen på 26 procent i Polen, medan siffran för Spanien var 13 procent och för Tyskland 7 procent.

Acea noterar att tillväxten var positiv under perioden, ”trots geopolitisk motvind”.

Diesellastbilar stod för 92 procent av nya EU-registreringar
pressmeddelande · www.acea.auto
För bussar ökade nyregistreringarna med 56,8 procent
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