Nyförsäljning av lastbilar ökar trots geopolitisk motvind

Registreringarna av nya lastbilar i EU ökade med 9,8 procent till närmare 172 000 fordon under det första halvåret. Det visar nya siffror från branschorganisationen Acea.

Tillväxten drevs främst av efterfrågan på tunga lastbilar. Av de större marknaderna låg tillväxten av lastbilsförsäljningen på 26 procent i Polen, medan siffran för Spanien var 13 procent och för Tyskland 7 procent.

Acea noterar att tillväxten var positiv under perioden, ”trots geopolitisk motvind”.