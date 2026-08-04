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Ekonomi

Vinkrisen tvingar odlare att elda upp sina vingårdar

Monterey County, about 100 miles south of San Francisco, is an agricultural hub that vacillates between fog-shrouded cool and a sunny maritime climate, which also makes the terrain ideal for delicate wine grapes. (Nic Coury/The New York Times)

Efter Kaliforniens pinot noir-feber befinner sig delstatens vinindustri nu i djup kris. Försäljningen i USA är den lägsta på över tjugo år. Yngre konsumenter väljer alkoholfria alt…

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The New York Times

Sales Are So Low, California Wineries Are Burning Their Vineyards

The rise and fall of pinot noir symbolizes the lar…

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