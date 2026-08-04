Vinkrisen tvingar odlare att elda upp sina vingårdar
Efter Kaliforniens pinot noir-feber befinner sig delstatens vinindustri nu i djup kris. Försäljningen i USA är den lägsta på över tjugo år. Yngre konsumenter väljer alkoholfria alt…
The New York Times
Sales Are So Low, California Wineries Are Burning Their Vineyards
The rise and fall of pinot noir symbolizes the lar…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen