Viral succé räddade mammans restaurang – men till vilket pris?
När 29-åriga Lisa He såg sin mamma slita för att hålla sin restaurang vid liv bestämde hon sig för att ingripa. En vädjan på Instagram fick miljontals visningar och gästerna strömm…
The New York Times
Could a Viral Video Save Her Mom’s Chinese Restaurant?
Millions viewed Lisa He’s post about her mother’s…
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen