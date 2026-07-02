ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vita husets stora mässa ”The great american state fair” i Washington med anledning av USA:s 250-årsdag. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Vita huset anklagas för att ha vilselett givare inför 250-årsfirandet

Av Adam Lindh
Publicerad:

Demokraterna i USA:s representanthus anklagar den Trumpstödda organisationen Freedom 250 och Vita huset för att ha vilselett privata givare, rapporterar The Washington Post.

Enligt en ny rapport ska pengar som var avsedda för den kongressinrättade jubileumsorganisationen America250 i stället ha styrts till Freedom 250.

Freedom 250, som lanserades av Donald Trump förra året för att organisera evenemang i samband med 250-årsdagen, förnekar anklagelserna och kallar rapporten för en partipolitisk attack.

– Detta är inget annat än ett försök att skapa splittring, säger talespersonen Danielle Alvarez i ett uttalande.

America250 avstod från att kommentera de specifika uppgifterna i Demokraternas rapport, rapporterar The Washington Post. Organisationen planerar evenemang över hela landet under USA:s 250-årsfirande.

FördjupningI bilder: Blod, svett och patriotism när Trump tog UFC till Vita huset

Omni Mer
America250 planerar evenemang över hela landet under USA:s 250-årsfirande.
Washington Post  · Ofta betalvägg
Freedom 250 står bakom den stora delstatsmässan i Washington som kantats av problem och få besökare
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdagUSANordamerika Donald TrumpDemokraterna i USA