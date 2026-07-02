Vita huset anklagas för att ha vilselett givare inför 250-årsfirandet

Vita husets stora mässa ”The great american state fair” i Washington med anledning av USA:s 250-årsdag.

Demokraterna i USA:s representanthus anklagar den Trumpstödda organisationen Freedom 250 och Vita huset för att ha vilselett privata givare, rapporterar The Washington Post.

Enligt en ny rapport ska pengar som var avsedda för den kongressinrättade jubileumsorganisationen America250 i stället ha styrts till Freedom 250.

Freedom 250, som lanserades av Donald Trump förra året för att organisera evenemang i samband med 250-årsdagen, förnekar anklagelserna och kallar rapporten för en partipolitisk attack.

– Detta är inget annat än ett försök att skapa splittring, säger talespersonen Danielle Alvarez i ett uttalande.

America250 avstod från att kommentera de specifika uppgifterna i Demokraternas rapport, rapporterar The Washington Post. Organisationen planerar evenemang över hela landet under USA:s 250-årsfirande.