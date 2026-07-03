850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington
När USA firar 250 år på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp. Det blir världsrekord – i jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol.
Experter och nationalparksmyndigheten NPS varnar nu för att det kan leda till farliga nivåer av luftföroreningar runt National Mall i Washington DC, skriver Politico.
Miljöskyddsmyndigheten EPA:s talesperson Mike Bastach skriver i en kommentar att ”fyrverkerier är häftiga” och att det inte är EPA:s uppgift att mäta den luftpåverkan de orsakar.
I interna dokument skriver dock NPS-anställda att luften kan förorenas så pass att man bör ha partikelfiltrerande N95-munskydd på sig utomhus efter fyrverkerierna.
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