ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fyrverkerier över Washington DC i januari. (AP/TT)
Firandet av USA:s 250-årsdag

850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington

Av Joel Malmén
Publicerad:

När USA firar 250 år på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp. Det blir världsrekord – i jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol.

Experter och nationalparksmyndigheten NPS varnar nu för att det kan leda till farliga nivåer av luftföroreningar runt National Mall i Washington DC, skriver Politico.

Miljöskyddsmyndigheten EPA:s talesperson Mike Bastach skriver i en kommentar att ”fyrverkerier är häftiga” och att det inte är EPA:s uppgift att mäta den luftpåverkan de orsakar.

I interna dokument skriver dock NPS-anställda att luften kan förorenas så pass att man bör ha partikelfiltrerande N95-munskydd på sig utomhus efter fyrverkerierna.

FördjupningI bilder: Blod, svett och patriotism när Trump tog UFC till Vita huset

Omni Mer
Administrationen har inte kommenterat
www.politico.com
Varnar för ”mycket ohälsosam” luft (2 juli)
Washington Post  · Ofta betalvägg
Omgärdas av stort säkerhetspådrag (30 juni)
CBS News
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Firandet av USA:s 250-årsdagUSANordamerika