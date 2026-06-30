VM-febern tilltar i Oslo: ”17-maj-stämning”

En idrottsfeber som inte skådats i Norge sedan Björn Dählies och Johann Olav Koss dagar pågår just nu i vårt västra grannland. Sextondelsfinalen mot Elfenbenskusten följs på storbildsskärmar över hela landet.

I Oslo har folk laddat upp längs Karl Johans gate i timvis. Hundratusentals människor som alla har en sak i sikte – att hjälpa sitt hemland att ro vidare mot nya framgångar i världsmästerskapet.

Bara på Ullevål kommer, enligt TV4, 30 000–35 000 människor följa matchen på läktare och på innerplan inför stora bildskärmar.

– Vi närmar oss 17:e maj-stämning, säger ett av de rödklädda fansen, Andrea Andersen, till VG.