Just nu: Norge i ledning mot Elfenbenskusten

ELF–NOR 0–1 | Norges anfallshot Antonio Nusa stal showen när han skruvade in ett skott bakom Yahia Fofana i Elfenbenskustens mål. Målet kom i den 39:e matchminuten och var den första riktiga målchansen i hela matchen.

Både Elfenbenskusten och Norge har varit framme och delat broderligt på bollinnehavet i den första halvleken. Det ser ut som om båda lagen går för seger. I och med Nusas mål får dock Norge sägas sitta i förarsätet.

Det är just nu halvtidsvila.

Förhandstipset säger också att Norge ska vara favoriter, och att det är en chans på fyra att Elfenbenskusten går segrande ur kampen. Det afrikanska landet har aldrig tagit sig vidare från ett VM-gruppspel tidigare.