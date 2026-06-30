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Erling Braut Haaland och resten av det norska laget. (VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Nästan alla norska spelare har fått speltid: ”Redo att gå in med full kraft”

Av Jacob Ruderstam
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25 av 26 spelare i den norska VM-truppen fick speltid i gruppspelet. Förbundskapten Ståle Solbakken säger att det kan vara en fördel inför kvällens sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.

– Ganska många har spelat nog för att kunna gå in med full rytm och full kraft, säger han till VG.

Norge vilade många spelare i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike eftersom avancemanget till slutspel redan var klart.

Inför kvällens viktiga drabbning lär stjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard vara med i startelvan.

Matchen börjar klockan 19.00.

Högerbacksplatsen och en av mittfältsplatserna är frågetecken inför kvällens drabbning
www.tv2.no
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