Nästan alla norska spelare har fått speltid: ”Redo att gå in med full kraft”

25 av 26 spelare i den norska VM-truppen fick speltid i gruppspelet. Förbundskapten Ståle Solbakken säger att det kan vara en fördel inför kvällens sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.

– Ganska många har spelat nog för att kunna gå in med full rytm och full kraft, säger han till VG.

Norge vilade många spelare i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike eftersom avancemanget till slutspel redan var klart.

Inför kvällens viktiga drabbning lär stjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard vara med i startelvan.

Matchen börjar klockan 19.00.