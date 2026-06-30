Nästan alla norska spelare har fått speltid: ”Redo att gå in med full kraft”
25 av 26 spelare i den norska VM-truppen fick speltid i gruppspelet. Förbundskapten Ståle Solbakken säger att det kan vara en fördel inför kvällens sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.
– Ganska många har spelat nog för att kunna gå in med full rytm och full kraft, säger han till VG.
Norge vilade många spelare i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike eftersom avancemanget till slutspel redan var klart.
Inför kvällens viktiga drabbning lär stjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard vara med i startelvan.
Matchen börjar klockan 19.00.
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