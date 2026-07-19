VM-svepet: Spanske anfallaren vill helst inte träffa Trump

Spaniens Borga Iglesias vill helst inte träffa USA:s president Donald Trump. (Andre Penner/AP/TT)

Ställningen just nu

England vann en målrik bronsmatch mot Frankrike och tog därmed sin första VM-medalj sedan guldet 1966. Nu återstår endast en match i mästerskapet – finalen mellan Spanien och Argentina.

Spanske anfallaren vill helst inte träffa Trump

Om Spanien vinner kvällens VM-final kommer de att få ta emot bucklan av USA:s president Donald Trump – något som anfallaren Borja Iglesias inte direkt ser fram emot. – Jag hoppas kunna hälsa på honom när vi alla är väldigt glada, att det går över väldigt snabbt och att jag sedan kan glömma bort det, säger Iglesias till den spanska fotbollstidningen Panenka enligt Fotbollskanalen. Samtidigt betonar den 33-årige Celta Vigo-anfallaren att han inte vill skapa någon debatt inför finalen. – Jag tycker inte att det här är rätt tillfälle att skapa kontroverser. Folk vet redan mycket väl vad jag tycker, säger han. 33-årige Iglesias spelar i Celta Vigo och har ett välkänt samhällsengagemang. Tidigare i år hyllades han av en spansk hbtqi-organisation för att ha tagit ställning mot homofobi inom fotbollsvärlden. Läs mer här och här.

Rooney höll sitt löfte till Haaland – rodde

Inför att Norge skulle möta Brasilien i åttondelsfinal i VM lovade den engelske landslagslegendaren Wayne Rooney att han skulle ”ro nedför Merseyfloden” om norrmännen lyckades slå brassarna. Sedan vann Norge matchen med 2–1 efter två mål av Erling Haaland. Under fredagen levde Rooney – som under mästerskapet har jobbat som expert i BBC:s sändningar – upp till löftet om rodd. Visserligen på Hudsonfloden i USA, men likväl. Tillsammans med BBC-kollegorna Micah Richards och Joe Hart drog han på sig en flytväst och greppade en åra. Att Rooney lovade att just ro är en blinkning till Norges uppmärksammade hejarklacks-fenomen, där publiken ”ror” på läktaren. Läs mer här och här.

Tuchel buades ut av engelska fans innan bronsmatchen

Den engelske förbundskaptenen Thomas Tuchel fick ta emot burop från publiken innan hans lag skulle spela matchen om VM-bronset mot Frankrike. Till viss del från franska supportrar, men också från engelska fans. I ett inlägg på X skriver fotbollsjournalisten Henry Winter att buandet bekräftar det faktum att Tuchel har ”förlorat stora delar av allmänhetens stöd”. ”Tuchel kan inte skaka av sig narrativet kring de misstag han gjorde mot Argentina i Atlanta. Han har förvärrat det hela genom att inte vara tillräckligt ångerfull”, skriver Winter vidare. Efter semifinalförlusten mot Argentina kritiserades Tuchel för att ha coachat sitt lag för defensivt under slutet av matchen. I bronsmatchen mot Frankrike var England nära att tappa en 4–0-ledning, men vann slutligen med 6–4. Läs mer här och här.