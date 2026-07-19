Tidigt uttåg – men Ronaldo tjänar mest av VM-spelarna
Cristiano Ronaldo och Portugal åkte ut ur VM redan i åttondelsfinalen. Men 41-åringen hamnade på en överlägsen förstaplats när tidningen Forbes i juni listade de tio VM-spelare som tjänar mest pengar.
Enligt Forbes drog Ronaldo in sammanlagt 300 miljoner euro – motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor – under de tolv månaderna som föregick mästerskapet. Lionel Messi, som kom tvåa på listan, tjänade sammanlagt 140 miljoner euro.
Orsaken till Ronaldos stora inkomster är framför allt den monsterlön han får av sin saudiarabiska klubb Al-Nassr.
VM-spelarna som tjänar mest
1. Cristiano Ronaldo (Portugal)
235 miljoner euro på planen, 65 miljoner euro utanför.
2. Lionel Messi (Argentina)
70 miljoner euro på planen, 70 miljoner euro utanför planen.
3. Kylian Mbappé (Frankrike)
70 miljoner euro på planen, 25 miljoner euro utanför planen.
4. Erling Braut Haaland (Norge)
60 miljoner euro på planen, 20 miljoner euro utanför planen.
5. Vinicius Junior (Brasilien)
40 miljoner euro på planen, 20 miljoner euro utanför planen.
6. Mohamed Salah (Egypten)
35 miljoner euro på planen, 20 miljoner euro utanför planen.
7. Sadio Mané (Senegal)
50 miljoner euro på planen, 4 miljoner euro utanför planen.
8. Jude Bellingham (England)
29 miljoner euro på planen, 15 miljoner euro utanför planen.
9. Lamine Yamal (Spanien)
33 miljoner euro på planen, 10 miljoner euro utanför planen.
10. Harry Kane (England)
29 miljoner euro på planen, 12 miljoner euro utanför planen.
Enligt TT bygger Forbes lista på en uppskattning som ”omfattar löner och bonusar från fotbollsplanen före skatter och agentavgifter samt intäkter från sponsorer, kommersiella samarbeten och sidoverksamheter utanför planen under de senaste tolv månaderna”.