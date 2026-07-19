Tidigt uttåg – men Ronaldo tjänar mest av VM-spelarna

Cristiano Ronaldo under en träning med Portugal den 1 juli.

Cristiano Ronaldo och Portugal åkte ut ur VM redan i åttondelsfinalen. Men 41-åringen hamnade på en överlägsen förstaplats när tidningen Forbes i juni listade de tio VM-spelare som tjänar mest pengar.

Enligt Forbes drog Ronaldo in sammanlagt 300 miljoner euro – motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor – under de tolv månaderna som föregick mästerskapet. Lionel Messi, som kom tvåa på listan, tjänade sammanlagt 140 miljoner euro.

Orsaken till Ronaldos stora inkomster är framför allt den monsterlön han får av sin saudiarabiska klubb Al-Nassr.