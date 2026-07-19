Är det en konspirationsteori att domarna gynnar Messi?
Finaldagen till ära fokuserar söndagens poddsvep på ett enda ämne: fotbolls-VM.
Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om …
... konspirationsteorin kring Messi
Finns det någon sanning i konspirationsteorierna i VM? Frågan diskuteras i Financial Times podcast Rachman Review. Den flitigaste teorin är att Fifa och domarna medvetet gynnar Lionel Messi och Argentina. FT-krönikören Simon Kuper konstaterar att det inte finns ett enda bevis. Däremot finns det något som han kallar en inbyggd ”storlagsfavorisering”, som kanske blir särskilt tydlig under ett VM där vissa domare aldrig förut har dömt sådana stjärnor.
– Så om Messi vill ha en frispark och du är domare tänker du: ”Åh herregud, den här killen är en superstjärna!”
... hur politiken och pengarna tar över
I den tredje och sista delen av Wall Street Journals VM-special avhandlas hur klåfingriga politiker och gigantiska pengapåsar har förändrat VM för alltid. Publiksuccén, de nya vattenpauserna (reklampauserna) och att Fifa plötsligt hävde en avstängning för en amerikansk spelare avhandlas. Fifa och högsta chefen Gianni Infantino pressade turneringen till bristningsgränsen, säger sportjournalisten Jonathan Clegg.
– Och publiken bara slukade det.
... den kluriga mediebevakningen
Veckans avsnitt av ”Medierna” i P1 fokuserar på nya svårigheter för fotbollsjournalisterna i de olika VM-sändningarna. Tidigare behövde profilerna i studion mest fokusera på laguppställningar och speltaktik, men under årets mästerskap har korruptionsanklagelser och kritik mot Fifa fått mer utrymme. I avsnittet ställs frågan: Hur hanterar journalisterna de dubbla inriktningarna?
... själva fotbollen
För dig som vill hitta rätt finalstämning är kanske Simon Banks och Erik Nivas dagliga VM-podcast att rekommendera. I söndagens podd talar Sportbladetprofilerna och fotbollsnördarna bland annat om VM-finalens förbundskaptener – och hittar likheter mellan den spanska målvakten och den klassiska gympaleken spökboll.
Om söndagslyssning
Under rubriken ”Söndagslyssning” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta poddar om nyhetshändelser och aktuella snackisar.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner, intervjuer och poddar som publiceras varje helg.