Är det en konspirationsteori att domarna gynnar Messi?

Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om …

Finns det någon sanning i konspirationsteorierna i VM? Frågan diskuteras i Financial Times podcast Rachman Review. Den flitigaste teorin är att Fifa och domarna medvetet gynnar Lionel Messi och Argentina. FT-krönikören Simon Kuper konstaterar att det inte finns ett enda bevis. Däremot finns det något som han kallar en inbyggd ”storlagsfavorisering”, som kanske blir särskilt tydlig under ett VM där vissa domare aldrig förut har dömt sådana stjärnor.

– Så om Messi vill ha en frispark och du är domare tänker du: ”Åh herregud, den här killen är en superstjärna!”