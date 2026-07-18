Vodkaförsäljare i Laos åtalas inte för dödsfallen

Ingen person kommer ställas till svars för metanolförgiftningarna på turistorten Vang Vieng i Laos 2024, meddelar myndigheterna enligt flera medier.

Sex backpackers – en britt, en amerikan, två australier och två danskar – dog efter en utekväll då de druckit metanolförorenad vodka. Enligt myndigheterna genomfördes inga obduktioner och därför har det inte gått att fastställa dödsorsaken och åtala någon för dråp.

Ägaren till det aktuella destilleriet riskerar upp till ett års fängelse, men bara för att ha sålt hälsoskadliga produkter och bedrivit olaglig försäljning. Detta trots att myndigheterna hittat ”allt för höga halter” av metanol i tillverkarens vodka.