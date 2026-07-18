Ilska i Australien: ”Åtalen måste spegla allvaret”
Australien rasar efter att myndigheterna i Laos meddelat att ingen person åtalas för att ha orsakat sex turisters död för två år sedan, skriver flera medier.
Turisterna – varav två var från Australien – fick i sig metanol när de drack vodka. Tillverkaren åtalas men inte för själva dödsfallen, utan för andra brott som kan ge totalt ett års fängelse.
– Vi har hela tiden varit tydliga med att vi förväntar oss att åtalen speglar allvaret i den här tragedin, säger utrikesminister Penny Wong.
Australien har kallat upp Laos ambassadör och kräver en tydligare förklaring.
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