Ilska i Australien: ”Åtalen måste spegla allvaret”

Australien rasar efter att myndigheterna i Laos meddelat att ingen person åtalas för att ha orsakat sex turisters död för två år sedan, skriver flera medier.

Turisterna – varav två var från Australien – fick i sig metanol när de drack vodka. Tillverkaren åtalas men inte för själva dödsfallen, utan för andra brott som kan ge totalt ett års fängelse.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att vi förväntar oss att åtalen speglar allvaret i den här tragedin, säger utrikesminister Penny Wong.

Australien har kallat upp Laos ambassadör och kräver en tydligare förklaring.