ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Investerarna Erica Fredrickson och Glenn Carell. Illustrationsbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Wall Street öppnar mestadels nedåt inför techrapporter

Av Andreas Victorzon
Publicerad: . Uppdaterad:

USA-börserna öppnar mestadels nedåt efter gårdagens chiprally som lyfte indexen. Breda S&P 500-indexet är ner 0,2 procent, Nasdaq tappar 0,5 procent, medan Dow handlas kring nollan under de första minuterna.

Oljepriserna och marknadsräntorna fortsätter att klättra efter elfte natten i rad av nya attacker mellan USA och Iran. USA:s utrikesminister Marco Rubio sa samtidigt att Iran inte är uppriktiga i sin strävan om fredssamtal.

Samtidigt fortsätter rapportsäsongen. Efter börsens stängning rapporterar bland andra Tesla, Alphabet och IBM delår.

Telekombolaget AT&T klättrar 5 procent efter att ha slagit vinstförväntningarna, medan intäkterna kom in aningen lägre än väntat.

AI-serverbolaget Super Micro Computer rusar tvåsiffrigt efter en omvänd vinstvarning där bolaget höjer prognosen för vinstmarginalen framöver.

Det drar med sig sektorkollegor som Dell och HPE, som lyfter 6 respektive 3 procent.

Texten uppdateras.

Brentoljan nådde som mest 95 dollar fatet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Investerare håller ett öga på oljepriserna
CNBC

Börstjänster

Market Watch
live · www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
CNBC
live · CNBC

Nyheter och analys

DealBook New York Times
NY Times  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter och analys från Barron’s
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
WSJ:s Money Beat
The Wall Street Journal
WSJ:s Heard on the street
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Kalender

Trading Economics
tradingeconomics.com
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen