Wall Street öppnar mestadels nedåt inför techrapporter

USA-börserna öppnar mestadels nedåt efter gårdagens chiprally som lyfte indexen. Breda S&P 500-indexet är ner 0,2 procent, Nasdaq tappar 0,5 procent, medan Dow handlas kring nollan under de första minuterna.

Oljepriserna och marknadsräntorna fortsätter att klättra efter elfte natten i rad av nya attacker mellan USA och Iran. USA:s utrikesminister Marco Rubio sa samtidigt att Iran inte är uppriktiga i sin strävan om fredssamtal.

Samtidigt fortsätter rapportsäsongen. Efter börsens stängning rapporterar bland andra Tesla, Alphabet och IBM delår.

Telekombolaget AT&T klättrar 5 procent efter att ha slagit vinstförväntningarna, medan intäkterna kom in aningen lägre än väntat.

AI-serverbolaget Super Micro Computer rusar tvåsiffrigt efter en omvänd vinstvarning där bolaget höjer prognosen för vinstmarginalen framöver.

Det drar med sig sektorkollegor som Dell och HPE, som lyfter 6 respektive 3 procent.

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