Oljerallyt sänker Wall Street – Tesla rasar på rapport

USA-börserna öppnar kraftigt nedåt på torsdagen i spåren av rusande oljepriser och stigande räntor.

Brentoljan lyfter närmare 7 procent och toppar 100 dollar fatet för första gången sedan i maj efter att Huthirebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet.

”Inflationen fortsätter att stå i fokus för marknaden i dag, samtidigt som Brentoljan stiger”, skriver Deutsche Banks strateg Jim Reid i en kommentar.

Sent i går hotade också Donald Trump med att trappa upp attackerna om Iran inte slutar att beskjuta fartyg.

Under kvällen redovisade även Alphabet och Tesla delår. Alphabets aktie faller 6 procent trots en starkare delårsrapport än väntat. Teknikjätten höjde samtidigt prognosen för bolagets kapitalutgifter till 205 miljarder dollar för helåret när man fortsätter utbyggnaden av AI-kapacitet, en trend som har oroat investerare.

Tesla rasar samtidigt 11 procent efter att vinsten överraskande minskade i det gångna kvartalet.

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