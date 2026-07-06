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Ekonomi

Warsh börjar stöpa om Fed – fem reformspår pekas ut

Kevin M. Warsh, chairman of the Federal Reserve, campaigned for the job on the basis of “regime change.” (Anna Rose Layden/The New York Times)

USA:s centralbank verkar vara på väg att byta kurs under dess nya chef Kevin Warsh.

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The New York Times

How Warsh Has Begun to Change the Fed

Just over a month into his job as chairman of the…

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