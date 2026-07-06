Wild card-spelaren Arthur Fery klar för kvartsfinal
Britten Arthur Fery, som deltar i tennisturneringen Wimbledon tack vare ett så kallat wild card, är klar för kvartsfinal. Fery, rankad 114 i världen, slog bulgaren Grigor Dimitrov med 3–2 (7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6) i en spännande drabbning.
Han är den sjätte britten som når Wimbledonkvartsfinal i den öppna eran, rapporterar BBC.
– Jag växte upp fem minuter härifrån och brukade komma hit och titta på matcher. Jag har inga ord just nu, säger han efter matchen enligt TT.
bakgrund
Arthur Fery
Wikipedia (en)
Arthur Fery (French: Arthur Féry; born 12 July 2002) is a British professional tennis player. He has a career high ATP singles ranking of world No. 114 achieved on 29 June 2026 and a doubles rankings of world No. 201 achieved on 29 July 2024. He is the current British No. 3 in singles.
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