Wild card-spelaren Arthur Fery klar för kvartsfinal

Britten Arthur Fery, som deltar i tennisturneringen Wimbledon tack vare ett så kallat wild card, är klar för kvartsfinal. Fery, rankad 114 i världen, slog bulgaren Grigor Dimitrov med 3–2 (7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6) i en spännande drabbning.

Han är den sjätte britten som når Wimbledonkvartsfinal i den öppna eran, rapporterar BBC.

– Jag växte upp fem minuter härifrån och brukade komma hit och titta på matcher. Jag har inga ord just nu, säger han efter matchen enligt TT.