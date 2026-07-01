Williams utslagen direkt: ”Hon har sån aura”

– Hon har sån aura. Hon är en sån legendar, säger Joint efter segern enligt TT.

Det blev ingen lyckad återkomst till världstennisen för 44-åriga Serena Williams, som avslutade karriären 2022, under tisdagen. I Wimbledon blev det förlust direkt i första omgången mot Maya Joint från Australien.

Serena Jameka Williams, född 26 september 1981 i Saginaw i Michigan, är en amerikansk tidigare tennisspelare, yngre syster till tennisspelaren Venus Williams. Hon har hittills vunnit 23 Grand Slam-titlar, vilket är flest i den öppna eran. Hon ses av många som den bästa kvinnliga tennisspelaren genom tiderna.

Tennisikonen Serena Williams har fått ett så kallat wildcard till singeltävlingen i den stora tennisturneringen Wimbledon utanför London i sommar. Det innebär att hon får tävla trots att hon inte är tillräckligt högt upp i rankingsystemet.

”Detta är inget skämt”, skriver turneringen i ett inlägg på sociala medier.

44-åringen har inte spelat Wimbledon sedan 2022. Det var även hennes senaste singelmatch. Sedan tidigare har det stått klart att hon även fått ett frikort till dubbeln, där hon ska tävla tillsammans med systern Venus.