Williams utslagen direkt: ”Hon har sån aura”
Det blev ingen lyckad återkomst till världstennisen för 44-åriga Serena Williams, som avslutade karriären 2022, under tisdagen. I Wimbledon blev det förlust direkt i första omgången mot Maya Joint från Australien.
– Hon har sån aura. Hon är en sån legendar, säger Joint efter segern enligt TT.
Matchen slutade 3–6, 7–6 (8–6), 3–6.
Tennisikonen Serena Williams har fått ett så kallat wildcard till singeltävlingen i den stora tennisturneringen Wimbledon utanför London i sommar. Det innebär att hon får tävla trots att hon inte är tillräckligt högt upp i rankingsystemet.
”Detta är inget skämt”, skriver turneringen i ett inlägg på sociala medier.
44-åringen har inte spelat Wimbledon sedan 2022. Det var även hennes senaste singelmatch. Sedan tidigare har det stått klart att hon även fått ett frikort till dubbeln, där hon ska tävla tillsammans med systern Venus.