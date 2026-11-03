Det osäkra utgångsläget består och inget av ytterkantspartierna – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – ser ut att ha skiftat hållning. Omedelbart efter att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist röstats ner var tonläget oförändrat från såväl Jimmie Åkesson (SD) som Nooshi Dadgostar (V) i SVT:s direktsändning.

– Ska vi rösta för en regering ska vi ingå i den, sa Åkesson.

– Det finns fyra partier som kan samarbeta. Vi är beredda att prata om det som är viktigt för C, sa Dadgostar.

Därmed antydde V-ledningen att den slutgiltiga makten ligger hos vågmästaren Centerpartiet vars beslut kommer avgöra om det blir vänsterregering, högerregering eller extraval.