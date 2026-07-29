Zelenskyj avslutar USA-resa med seger – nya sanktioner

Volodymyr Zelenskyj och en lång rad senatorer efter ett möte i kongressen i samband med sanktionsomröstningen.

USA:s senat har med överväldigande röstsiffror, 86-12, röstat igenom ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna vänder sig bland annat mot ryska politiker, oligarker och banker, skriver Financial Times.

Sanktionerna är en stor seger som avslutar Volodymyr Zelenskyjs besök i landet. Det är uppenbart att presidenten har lyckats övertyga många republikaner om att Ukraina faktiskt kan vinna kriget, skriver Politico.

– Det är en helt annan stämning än för ett år sedan mellan Trump och Zelenskyj, med tanke på att Ukraina klarar sig betydligt bättre i kriget, säger en källa som tidigare jobbade i Trumpadministrationen.

Bara minuter före omröstningen talade Zelenskyj och Finlands president Alexander Stubb med senatorerna bakom stängda dörrar för att övertyga dem om att rösta ja.