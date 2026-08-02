EU-styrka bordar tanker som tillhör ryska skuggflottan

Arkivbild av ett annat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan i franska vatten i oktober förra året.

En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsdepartementet enligt Reuters.

Enligt departementet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg.

Tankern, som är sanktionsbelagd av EU, stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul.