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Arkivbild av ett annat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan i franska vatten i oktober förra året. (Mathieu Pattier / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

EU-styrka bordar tanker som tillhör ryska skuggflottan

Av Hedda Hallsenius
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En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsdepartementet enligt Reuters.

Enligt departementet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg.

Tankern, som är sanktionsbelagd av EU, stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul.

Fartyget bordades först av italiensk militär, med stöd av ett grekiskt fartyg och ett polskt militärflygplan
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I början av sommaren utökade EU åtgärderna mot skuggflottan (9 juni)
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