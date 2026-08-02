EU-styrka bordar tanker som tillhör ryska skuggflottan
En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsdepartementet enligt Reuters.
Enligt departementet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg.
Tankern, som är sanktionsbelagd av EU, stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul.
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