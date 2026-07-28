Källor: EU vill införa sanktioner mot 1 600 företag

EU planerar att införa sanktioner mot över 1 600 företag som anses stödja Rysslands krig mot Ukraina. Det skriver Bloomberg News med hänvisning till källor.

De berörda bolagen har en sammanlagd årsomsättning på över 20 miljarder dollar och sysselsätter mer än 265 000 personer, enligt källorna.

Paketet måste godkännas av samtliga EU:s medlemsländer och riktas mot företag som bedöms vara en del av Rysslands militärindustri.

Enligt uppgifterna väntas medlemsländerna få ta del av förslaget inom de närmaste veckorna, med målet att utrikesministrarna ska anta sanktionerna i oktober.