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(Marius Burgelman /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

EU fryser pristaket och tar sikte på skuggflottan

Av Louise Cassemar
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EU fryser pristaket på rysk råolja i 12 månader på 44,10 dollar per fat med det nya sanktionspaketet. Beslutet ska enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säkerställa att Ryssland inte ska kunna dra nytta av högre oljepriser på grund av kriget i Mellanöstern, rapporterar AFP. Hon uppgav också att EU nu ”för första gången” tar sikte på den ryska skuggflottan.

I paketet läggs ytterligare 32 ryska banker samt kryptoföretag och handelsplattformar till på EU:s lista över förbjudna transaktioner. Flera ryska tjänstemän svartlistas också.

Däremot avslås förslaget om ett visumförbud som skulle ha hindrat ryssar som stridit i Ukraina att resa in i EU. Enligt diplomater som AFP talat med innehåller den nya överenskommelsen bara ett åtagande att arbeta för ett förbud i framtiden.

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