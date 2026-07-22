EU under tidspress – ryska oljeintäkter kan stiga

Rysslands president Vladimir Putin och vd:n för olje- och gasbolaget Rosneft Igor Sechin.

EU-ländernas ambassadörer möts på onsdagen än en gång för att nå en kompromiss om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, skriver TT.

Oenigheten gäller bland annat frågan om ett förbud mot köp, import eller transport av rysk flytande fossilgas (LNG).

För att undvika att pristaket på rysk olja höjs från 44 dollar per fat till 58 dollar krävs att en överenskommelse nås senast på torsdag.

Förra veckan misslyckades förhandlingarna om sanktionspaketet, som är det 21:a från EU.