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EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSanktionerna

Källa: EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland

Av Hedda Hallsenius
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EU-ambassadörerna är inte överens om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland, uppger en EU-diplomat för Reuters.

Sändebuden kommer att träffas igen i morgon, tillägger källan.

EU har försökt nå en kompromiss med Grekland, som velat ändra vissa av sanktionerna.

Det rör sig framför allt om ett importförbud och ett förbud mot transport av flytande naturgas från Ryssland. Aten har tidigare argumenterat att Ryssland inte kommer att skadas av ett sådant förbud. Landet kommer i stället att vända sig till andra länder som Kina för internationell transport.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Nästan 90 ryska banker är med på listan över föreslagna sanktioner
Reuters  · Ofta betalvägg
Grekiska rederier står för en betydande del av transporten av flytande naturgas (17 juli)
www.euronews.com
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