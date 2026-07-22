Källa: EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland

EU-ambassadörerna är inte överens om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland, uppger en EU-diplomat för Reuters.

Sändebuden kommer att träffas igen i morgon, tillägger källan.

EU har försökt nå en kompromiss med Grekland, som velat ändra vissa av sanktionerna.

Det rör sig framför allt om ett importförbud och ett förbud mot transport av flytande naturgas från Ryssland. Aten har tidigare argumenterat att Ryssland inte kommer att skadas av ett sådant förbud. Landet kommer i stället att vända sig till andra länder som Kina för internationell transport.